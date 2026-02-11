modifiche al traffico

Da questa mattina, il traffico a Spello subisce delle modifiche a causa di lavori in corso all’ingresso del paese. Per circa 15 giorni, ci saranno deviazioni sulla SS75 tra Foligno e Spello, dove si stanno effettuando interventi per mettere in sicurezza il viadotto. La circolazione potrebbe essere rallentata, quindi chi si sposta in zona dovrebbe prevedere più tempo di viaggio.

SPELLO Lavori in corso all’ingresso di Spello, variazioni al traffico per almeno 15 giorni. Al via i lavori sulla SS75 nel tratto Foligno-Spello per la messa in sicurezza del viadotto Spello. A partire da questa mattina Via Ca’ Rapillo è chiusa nel tratto esattamente sottostante il viadotto. Per le auto ed i mezzi leggeri il traffico è deviato in entrambi i sensi di marcia attraverso il parcheggio di via Grignano, segnalato. Per i mezzi pesanti invece, a causa delle dimensioni ridotte della deviazione, i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate diretti verso Foligno non potranno transitare nell’area dei lavori e vengono indirizzati con percorso consigliato (inversione di marcia allo svincolo Cannara) in corrispondenza della rotatoria Infioratori, prima dell’ingresso per la SS75 direzione Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

