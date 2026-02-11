La giunta di Fermo ha dato il via libera al nuovo Piano urbano di mobilità sostenibile. È un passo importante per migliorare i trasporti in città e puntare su soluzioni più ecologiche. Ora si inizia a lavorare per mettere in pratica le proposte, affidando i lavori a Trt trasporti e territorio.

Nuovo passo avanti per il Piano urbano di mobilità sostenibile (Pums). La giunta comunale ha approvato la proposta del piano, il Comune di Fermo aveva affidato a Trt trasporti e territorio s.r.l. il servizio del Piano urbano della mobilità sostenibile, a seguito del cofinanziamento della Regione Marche, finalizzato alla redazione di Pums per i Comuni con popolazione residente tra 10 e 100mila abitanti. C’è stata prima una fase di studio, poi l’identificazione delle linee di indirizzo, per arrivare ad un rapporto preliminare e un documento finale. Nel luglio scorso il Comune di Fermo, dopo aver partecipato ad un bando regionale, si è visto riconoscere risorse per più di 35 mila euro finalizzati alla redazione del Pums. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mobilità sostenibile e trasporti, la giunta approva la proposta

Approfondimenti su Pums trasporti

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Commissione III Mobilità, Lavori Pubblici e Periferie del 19 novembre 2025

Ultime notizie su Pums trasporti

Argomenti discussi: Trasporti, entro il 2026 la sperimentazione del biglietto integrato; Mobilità sostenibile e trasporti, la giunta approva la proposta; Trasporto pubblico locale: i Comuni della Costa dei Trabocchi e dell’entroterra fanno rete per una mobilità sostenibile ed efficiente; Trasporto pubblico locale: i comuni della costa dei trabocchi e quelli dell’entroterra uniti per una mobilità più sostenibile.

Fermo, ciclabili, zone scolastiche, parcheggi: ok al piano sulla mobilità sostenibileFERMO - Sostenibilità e mobilità cittadina: sono gli obiettivi del Pums, il piano urbano di mobilità sostenibile che la giunta comunale ha approvato dopo che la Trt ... corriereadriatico.it

Fermo, approvata la proposta del Piano urbano di mobilità sostenibileFERMO – Con un’apposita delibera la Giunta comunale ha approvato la proposta del Puns per il quale l’amministrazione aveva ottenuto anche dei finanziamenti (oltre 35mila euro) per la redazione dopo av ... cronachefermane.it

Mobilità sostenibile: San Vincenzo Valle Roveto punta sull'elettrico con nuove stazioni di ricarica https://www.terremarsicane.it/mobilita-sostenibile-san-vincenzo-valle-roveto-punta-sullelettrico-con-nuove-stazioni-di-ricarica/ #Attualità #SanVincenzoValleRove - facebook.com facebook

Scuola e mobilità sostenibile in campo a Udine Insieme al @Comune di Udine, #ArpaFVG ha avviato un percorso di #educazioneambientale sulla #MobilitàSostenibile con gli #studenti delle scuole secondarie Valussi, Fermi e Manzoni. Per saperne di più x.com