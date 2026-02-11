Mo | Netanyahu firma ingresso Israele nel Board of Peace

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha firmato ufficialmente l’ingresso di Israele nel Board of Peace per Gaza. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e negoziati, e segna un passo importante nel tentativo di avvicinare le parti in conflitto. Netanyahu ha firmato il documento ieri a Washington, facendo sapere che questa mossa potrebbe aprire nuove strade per la stabilità nella regione. Ora si attende una risposta da parte delle altre nazioni coinvolte e un possibile avvio di dialoghi più concreti.

Washington, 11 feb. (Adnkronos) - Benjamin Netanyahu ha firmato per l'ingresso di Israele nel Board of Peace per Gaza. Prima dell'incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Washington, il primo ministro israeliano ha firmato come membro del consiglio di amministrazione presso la Blair House, la residenza ufficiale del presidente degli Stati Uniti, alla presenza del segretario di Stato Marco Rubio.

