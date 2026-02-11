**Mo | La Russa ' vicini a Ebrei per passato e per quello che vivono oggi' **
La Russa si è recato questa mattina in un quartiere di Roma per incontrare alcuni rappresentanti della comunità ebraica. Ha parlato di vicinanza, sia per il passato che per le difficoltà attuali che affrontano. Durante l’incontro, ha sottolineato l’importanza di ricordare e di essere presenti, anche se non ha fatto dichiarazioni ufficiali. La visita si è svolta in un’atmosfera tranquilla, con alcuni cittadini che hanno commentato positivamente l’iniziativa.
Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Un'occasione in cui vediamo un filmato di verità, anche di dolore, credo. Ma è anche un'occasione per dimostrare che nelle Aule del Senato vi è la piena consapevolezza della necessità di riaffermare con forza la vicinanza al popolo di Israele, la vicinanza agli ebrei italiani, la vicinanza agli ebrei di tutto il mondo e non solo per la loro storia, che è ovvio, è facile, scontato stare dalla parte del popolo ebraico se si guarda al passato, ma per quello che fanno oggi". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo al Convegno per la presentazione del documentario 'We will dance again'. 🔗 Leggi su Iltempo.it
