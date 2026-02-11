**Mo | La Russa ' vicini a Ebrei per passato e per quello che vivono oggi' **

La Russa si è recato questa mattina in un quartiere di Roma per incontrare alcuni rappresentanti della comunità ebraica. Ha parlato di vicinanza, sia per il passato che per le difficoltà attuali che affrontano. Durante l’incontro, ha sottolineato l’importanza di ricordare e di essere presenti, anche se non ha fatto dichiarazioni ufficiali. La visita si è svolta in un’atmosfera tranquilla, con alcuni cittadini che hanno commentato positivamente l’iniziativa.

