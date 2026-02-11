Mkhitaryan Inter rinnovo possibile | i nerazzurri tentati dal prolungamento annuale si ragiona sul futuro

I dirigenti dell’Inter stanno pensando seriamente a un altro anno con Mkhitaryan. Nei prossimi giorni, la società deciderà se offrire al giocatore un rinnovo annuale o meno. L’armeno continua a sfidare il tempo e a dimostrare di essere ancora utile alla squadra, ma tutto dipende dalle valutazioni ufficiali. La decisione finale arriverà presto.

L’Inter sta pensando di rinnovare il contratto di Mkhitaryan, che scade a giugno.

L'Inter valuta il rinnovo di Mkhitaryan: possibile un'altra stagione a Milano per l'armenoL'Inter sta valutando di rinnovare il contratto di Henrikh Mkhitaryan, in scadenza a giugno, di un altro anno. Secondo quanto riportato dal Corriere. tuttomercatoweb.com

Pagina 0 | Mkhitaryan e la mossa dell'Inter: cosa vuole fare il club con l'armenoOltre alla componente tecnica e al valore indiscutibile del giocatore, sul piano delle riflessioni che sta facendo l’Inter c’è anche la parte economica, visto che l’eventuale rinnovo si baserebbe su c ... corrieredellosport.it

