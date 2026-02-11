Mix tra montagna russa e lavatrice | bob skeleton e slittino raccontati dagli atleti

Questa sera torna il quinto episodio di “Battiti Olimpici – Winter Edition”, una serie che segue da vicino gli atleti italiani pronti a sognare Milano Cortina 2026. In questa puntata, gli sportivi raccontano le sfide di chi affronta ogni giorno la montagna russa dei preparativi, tra allenamenti intensi e momenti di tensione. I protagonisti del bob, skeleton e slittino spiegano come si preparano, tra emozioni forti e sacrifici, per conquistare un posto tra i migliori del mondo.

Il quinto episodio di "Battiti Olimpici – Winter Edition", una serie in 10 puntate realizzata dal Coni e dall'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, in collaborazione con Sportface, che racconta il percorso di preparazione olimpica degli atleti italiani in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

