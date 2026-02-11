Mitsubishi torna a farsi vedere in Italia con quattro nuovi Suv. Il marchio giapponese, che aveva abbandonato il mercato qualche tempo fa, si affida ora a un nuovo importatore, Bassadone, e presenta una gamma che spazia dall’Outlander alla novità Grandis. Quattro modelli pronti a conquistare le strade italiane, dal segmento B fino ai D-Suv.

Il rilancio è completo: Mitsubishi torna sul mercato italiano con una proposta completamente rinnovata composta da quattro Suv con motorizzazioni a benzina, elettrificate e ibride. La gamma va a occupare i tre segmenti principali (B, C e D) del mercato auto del nostro Paese, spaziando perciò dai 4,23 ai 4,72 metri di lunghezza. L'altra grande novità assoluta è rappresentata dall'importatore, che sarà Bassadone Automotive Group, il distributore indipendente di automobili fondato a Gibilterra nel 1904 e che, attraverso la realtà Bassadone Auto Italia, controllerà la strategia di sviluppo della casa nipponica nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mitsubishi, quattro Suv per il ritorno in Italia: dall'Outlander alla novità Grandis

