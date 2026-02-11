Misilmeri costituito il comitato per il No al referendum | il 14 e il 15 febbraio le prime due iniziative

Questa mattina a Misilmeri è stato ufficialmente costituito il Comitato per il “No” al referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Nei prossimi giorni, il gruppo organizzerà le prime iniziative per spiegare le ragioni del suo no e cercare di coinvolgere più cittadini possibile. La creazione del comitato arriva in un momento di crescente attenzione sulla consultazione popolare, che potrebbe cambiare alcuni aspetti del sistema giudiziario italiano.

Costituito a Misilmeri il Comitato per il "No" al referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo. E' composto da membri di diverse aree politiche (circolo Pd Misilmeri, M5S, Europa Verde), sindacali (Cgil Misilmeri), dall'Auser "R. Chinnici" di Misilmeri e da altre associazioni.

