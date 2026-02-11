Mira… che maschera! | il Carnevale anima le strade di Mirabella

Mirabella si riempie di colori e allegria per il Carnevale. Domenica pomeriggio, le strade del paese si trasformano in un palcoscenico di maschere e sfilate. A partire dalle 16, l’Associazione Vivi Mirabella e la parrocchia organizzano “Mira che maschera”, un evento che promette di coinvolgere grandi e piccoli con musica, carri e tanta voglia di divertirsi.

Mirabella si prepara a vivere un pomeriggio all'insegna del colore e dell'allegria. Domenica 15 febbraio, a partire dalle ore 16:00, le strade del paese ospiteranno "Mira che maschera", la grande sfilata di Carnevale promossa dall'Associazione Vivi Mirabella in collaborazione con la Parrocchia.

