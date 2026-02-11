Mini Master I Cru di Barolo a cura di Pierluigi Gorgoni al Centro Convegni Abbazia di Praglia

Questa sera e lunedì prossimo, il Centro Convegni dell’Abbazia di Praglia a Teolo ospita il Mini Master “I Cru di Barolo”. Pierluigi Gorgoni tiene due serate in cui parla dei diversi cru del celebre vino piemontese. L’evento è rivolto a chi vuole conoscere meglio i vini di Barolo e capire cosa rende unico ogni vigneto. La prima serata si svolge questa sera alle 20.45, la seconda il 30 marzo, sempre allo stesso orario.

Lunedì 23 e 30 marzo alle ore 20.45 il Centro Convegni dell'Abbazia di Praglia, a Teolo, ospita il Mini Master "I Cru di Barolo", a cura di Pierluigi Gorgoni. Un percorso di approfondimento dedicato a uno dei territori simbolo dell'enologia italiana, tra storia, terroir e degustazione.

