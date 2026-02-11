Minacciavano ed estorcevano denaro ai loro connazionali a scopo di spaccio ad Alessandria 10 uomini nei guai

Questa mattina, le forze dell’ordine hanno arrestato dieci cittadini nigeriani accusati di gestire una rete di spaccio tra Alessandria, Pavia e Asti. Gli agenti hanno effettuato dieci perquisizioni, trovando droga e sequestrandone numerosi quantitativi. Le indagini hanno rivelato che gli uomini minacciavano e estorcevano denaro ai loro connazionali per controllare il traffico di droga nella zona. Un’operazione che ha portato alla luce un giro di spaccio ben radicato sul territorio.

Dieci perquisizioni e numerosi sequestri di sostanze stupefacenti: questo il bilancio di un'operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Alessandria nelle prime ore del 29 gennaio. L'azione è stata eseguita nei confronti di altrettanti cittadini nigeriani nell'ambito di un'indagine avviata dopo la segnalazione di minacce ed estorsioni ai danni di altri cittadini di origine africana. Operazione nelle province di Alessandria, Pavia e Asti Sequestri di pasticche e flaconi sospetti Simboli dei Cult nigeriani tra gli oggetti sequestrati Operazione nelle province di Alessandria, Pavia e Asti Le perquisizioni hanno interessato le province di Alessandria, Pavia e Asti, dove i soggetti coinvolti risultavano domiciliati.

