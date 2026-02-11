Vanja Milinkovic-Savic diventa protagonista in Spagna. Durante la partita contro il Como, ha calciato un rigore a 130 kmh che è diventato virale sui social. Il video del suo tiro forte e preciso ha fatto il giro del web, attirando migliaia di visualizzazioni.

Vanja Milinkovic-Savic è diventato virale in Spagna. Il suo rigore a 130 kmh nella lotteria dei penalties contro il Como è uno dei video con più visualizzazioni. Innanzitutto per la potenza del tiro ma anche perché il portiere napoletano si è ripetuto dopo il gol segnato contro il Cagliari, sempre ai rigori, nel turno precedente di Coppa Italia Marca scrive: “Vanja Milinkovi?-Savi? ha sfoderato uno spettacolare tiro di destro che si è schiantato sulla traversa e si è infilato in rete durante la partita tra Napoli e Como. Il tiro era imprendibile, ma la vera novità è che non era la prima volta che lo faceva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Milinkovic Savic eroe in Spagna per un rigore “epico” calciato a 130 km/h

Napoli-Como potrebbe essere annullata? Il rigore di Milinkovic Savic e il regolamento: tutti i dubbiIncredibile, ma vero: sorgono dubbi sulla regolarità del calcio di rigore calciato da Milinkovic Savic. E' un errore tecnico ... calciomercato.it

Anguissa, Politano, Milinkovic-Savic, Rrahmani: chi torna e chi no in Genoa-NapoliInfortunati Napoli - Novità in casa Napoli verso la sfida col Genoa: chi torna fra Anguissa, Politano, Milinkovic-Savic e Rrahmani? fantamaster.it

Napoli kalecisi Vanja Milinkovic Savic'in kullandigi penalti. x.com

MILINKOVIC-SAVIC 6.5: L’estremo difensore partenopeo non viene mai chiamato in causa dagli attaccanti avversari, se non in occasione del rigore, poi trasformato da Baturina. Al minuto 83 devia in calcio d’angolo un pallone velenosissimo. BEUKEMA 6.5: B - facebook.com facebook