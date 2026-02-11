Milinkovic Savic eroe in Spagna per un rigore epico calciato a 130 km h

Vanja Milinkovic-Savic diventa protagonista in Spagna. Durante la partita contro il Como, ha calciato un rigore a 130 kmh che è diventato virale sui social. Il video del suo tiro forte e preciso ha fatto il giro del web, attirando migliaia di visualizzazioni.

Vanja Milinkovic-Savic è diventato virale in Spagna. Il suo rigore a 130 kmh nella lotteria dei penalties contro il Como è uno dei video con più visualizzazioni. Innanzitutto per la potenza del tiro ma anche perché il portiere napoletano si è ripetuto dopo il gol segnato contro il Cagliari, sempre ai rigori, nel turno precedente di Coppa Italia Marca scrive: “Vanja Milinkovi?-Savi? ha sfoderato uno spettacolare tiro di destro che si è schiantato sulla traversa e si è infilato in rete durante la partita tra Napoli e Como. Il tiro era imprendibile, ma la vera novità è che non era la prima volta che lo faceva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

