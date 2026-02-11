La vittoria delle squadre di Milano, Monza e Lecco nella Coppa Italia dei Territori di volley ha riempito di entusiasmo il weekend in Lombardia. La competizione si è svolta in concomitanza con la Del Monte Coppa Italia di Superlega, attirando molti appassionati. Le squadre hanno dato il massimo sul campo, portando a casa un risultato importante per i loro territori.

Nel weekend, in concomitanza con la Del Monte Coppa Italia di Superlega, si è svolta la Coppa Italia dei Territori, manifestazione promossa dal comitato territoriale FIPAV di Bologna. Otto rappresentative Under 15 maschile hanno dato vita a confronti intensi, valorizzando il vivaio pallavolistico e facilitando l’interscambio tra dirigenti, famiglie e atleti. La competizione ha premiato l’unità tra le squadre attraverso una finale giocata sul punteggio di 2-1, con la formazione del CT Milano Monza Lecco che ha conquistato la prima posizione superando la Liguria Centro. Samuele Monti è stato eletto MVP. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Milano, Monza e Lecco vincono la Coppa Italia dei Territori di volley

Approfondimenti su Milano Monza Lecco

Nel weekend di inizio febbraio Bologna si trasforma nella scena del volley giovanile.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Monza Lecco

Argomenti discussi: Il comitato di Milano, Monza e Lecco si aggiudica la Coppa Italia dei Territori; Progetto Qualificazione Atleti - Femminile; Trionfo alla Coppa Italia dei Territori per cinque talenti Under 15 del vivaio Vero Volley; Monza: megaprogetto per le ciclabili in stazione, ma Lecco non ci sta.

Pedemontana e linea ferroviaria S7 Lecco-Molteno-Monza-Milano, in Regione riunito un tavolo tecnicoMILANO (ITALPRESS) – A Palazzo Lombardia si è riunito il tavolo tecnico convocato dall’assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile in merito all’interruzione della linea ferroviaria S7 Lecco-Molte ... msn.com

Olimpiadi invernali: 120 treni in più, una corsa ogni mezz'ora tra Milano e TiranoNelle due settimane dei Giochi Trenord potenzia il servizio sulla tratta e lo estende anche di notte. La linea regionale Lecco-Colico-Sondrio avrà i bus sostitutivi ... leccotoday.it

Capuano: “Gran Como al Maradona, a Conte resta solo il campionato” L’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia accende il dibattito anche oltre le polemiche arbitrali. A intervenire è Giovanni Capuano, firma di Panorama, che sul proprio account X propone - facebook.com facebook

#Napoli eliminato dalla Coppa Italia Il #Como supera la squadra di Antonio Conte dopo i calci di rigore e vola in semifinale dove affronterà l’Inter Il commento post partita con @Vincicrede dal Maradona #CoppaItaliaFrecciarossa #Sportitalia x.com