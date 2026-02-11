Milano Cortina Ucraina ‘sfida’ il Cio | Il casco per atleti morti in guerra resta

L’Ucraina si presenta alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con una sfida simbolica. Vladyslav Heraskevych, lo skeletonista ucraino, ha deciso di indossare un casco speciale, che ricorda gli atleti morti in guerra. La sua scelta ha suscitato reazioni e ha acceso il dibattito sul ruolo delle Olimpiadi in un momento di tensione internazionale.

(Adnkronos) – L'Ucraina sfida il Cio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Tutto ruota attorno al casco che Vladyslav Heraskevych, in gara nello skeleton, è deciso ad indossare. Heraskevych mostra le foto di atleti, anche giovanissimi, uccisi nella guerra scatenata dall'invasione della Russia. Per il Cio non si può fare: il Comitato olimpico internazionale 'offre' la possibilità di esibire una fascia nera. "Abbiamo avuto un meeting informale con il coach e abbiamo ritenuto che agli atleti sarà consentito indossare una striscia nera a scopo commemorativo durante le gare", ha detto il portavoce del Cio, Mark Adams.

