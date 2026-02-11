Stasera Milano si prepara a vivere un momento importante. L’Italia maschile di hockey su ghiaccio debutta ai Giochi invernali contro la Svezia. La squadra italiana si presenta determinata, pronta a dare il massimo sulla pista. La partita si svolge in un clima di grande attesa e speranza tra gli appassionati italiani.

Milano, 11 feb.(Adnkronos) - È tutto pronto. Stasera l'Italia maschile dell'hockey su ghiaccio scende in campo. Alle 21.10, gli azzurri sul ghiaccio della Milano Santagiulia Ice Hockey Arena affronteranno la Svezia, non una passeggiata, nel primo match del Gruppo B delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. La giornata di ieri è stata dedicata alla rifinitura finale: un'ora di allenamento sul ghiaccio dell'impianto milanese per la squadra guidata da Jukka Jalonen, poi il classico morning skate nella mattinata di domani prima di concentrare tutte le energie sulla sfida inaugurale. Sarà l'inizio di un percorso affascinante e durissimo, che proseguirà venerdì 13 febbraio contro la Slovacchia e sabato 14 contro la Finlandia, con l'obiettivo di conquistare l'accesso al playoff del 17 febbraio, porta d'ingresso ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina: stasera debutta Italhockey maschile contro Svezia

