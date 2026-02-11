Milano Cortina siparietto Zamfirov | fa suonare metal detector con medaglia sotto la felpa

All'aeroporto di Milano, Tervel Zamfirov ha fatto divertire tutti i presenti. Il campione bulgaro dello snowboard ha nascosto la medaglia di bronzo vinta ai Giochi di Milano Cortina sotto la felpa e, invece di mostrarla normalmente, ha fatto suonare un metal detector. La scena ha attirato l’attenzione e ha fatto il giro dei social, dove Zamfirov ha condiviso il suo modo originale di esibire il premio.

(Adnkronos) – Divertente siparietto all'aeroporto di Milano con il campione bulgaro dello snowboard Tervel Zamfirov, che ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi di Milano Cortina e trovato un modo originale per mostrarlo a tutti, con orgoglio e in modo divertente sbancando sui social. Lo snowborder ventenne ha regalato la prima medaglia olimpica al.

