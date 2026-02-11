Milano Cortina si frattura il collo durante gli allenamento | Cam Bolton fuori dai giochi

Cam Bolton si frattura il collo durante un allenamento a Livigno. La stella australiana dello snowboard è stata costretta a fermarsi, dopo un incidente che ha messo fine ai suoi preparativi olimpici. L’atleta è stato subito trasportato in ospedale, dove gli hanno diagnosticato la frattura. Ora dovrà restare a riposo e potrebbe perdere le prossime competizioni.

Un sogno infranto al photo finish quello di Cam Bolton, campione australiano di snowboard, che ha dovuto rinunciare alle Olimpiadi di Milano Cortina a causa di un incidente avvenuto proprio durante gli allenamenti in vista della gara. L’atleta era pronto a dimostrare le sue capacità e a gareggiare per ottenere l’oro olimpico. Aveva preso parte alla cerimonia di apertura del 6 febbraio e aveva rispettato ogni allenamento. Proprio durante uno di questi, però, si è verificato l’irreparabile. A Livigno, mentre si preparava per il debutto di domani sera, Bolton è caduto rovinosamente sulla neve. Sul posto, l’incidente è apparso non eccessivamente grave, tanto che il 35enne non ha fatto ricordo alle visite mediche. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Approfondimenti su Milano Cortina

