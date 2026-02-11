Milano-Cortina si tinge d’oro. Nella stessa serata, gli atleti italiani nello slittino conquistano due medaglie d’oro sulla pista Eugenio Monti. È una serata da ricordare per lo sport italiano, che vede raddoppiare il bottino in un’ora, sfidando le critiche e le difficoltà di questa Olimpiade.

Sulla pista Eugenio Monti, in un’ora, raddoppia il numero di ori della spedizione olimpica azzurra. Lo slittino italiano vive la notte più incredibile della sua storia sull'impianto più criticato dell’intero progetto di Milano Cortina. Andrea VoetterMarion Oberhofer e i compagni di nazionale Emanuel RiederSimon Kainzwaldner, due equipaggi di doppio per due vittorie che rompono il digiuno di ori della località ampezzana. E se le azzurre erano favorite già alla vigilia, gli uomini outsider vanno a vincere in rimonta una gara al cardiopalma che al termine della prima manche li vedeva terzi inseguire Usa e Stati Uniti, tre squadre in due centesimi di secondo scarsi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Milano Cortina, serata storica per l'Italia: doppio oro nello slittino

