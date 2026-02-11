Milano-Cortina sabotata la linea per la Valtellina | nessuna conseguenza per la circolazione

Questa mattina, la linea per la Valtellina ha subito un atto vandalico alle due di notte. Un colpo che ha danneggiato i binari, ma fortunatamente non ha causato disagi ai treni o alla circolazione, perché in quel momento non circolavano convogli. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili.

Non si fermano i sabotaggi ferroviari. Questa volta a essere stata presa di mira è stata la linea Lecco-Colico-Tirano. Lo snodo porta alla Valtellina e permette di proseguire con collegamenti su gomma verso Bormio e Livigno, sedi di gara delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio, verso le due, alcuni ignoti hanno colpito la linea ferroviaria nei pressi di Abbadia Lariana, alle porte di Lecco. Sono andati a fuoco sette cavi di una centralina di scambio e ben 64 centimetri sono risultati danneggiati. Stando a quanto finora accertato, il gesto sarebbe riconducibile a un episodio doloso.

