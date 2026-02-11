milano cortina mattarella si complimenta con fontana e goggia

Il presidente Sergio Mattarella ha chiamato Arianna Fontana per congratularsi con lei dopo la medaglia d’oro nella staffetta mista di short track. Il capo dello Stato si è detto felice anche per gli altri risultati degli atleti italiani, confermando l’orgoglio nazionale per le vittorie di questa stagione.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipe dei trionfi olimpici di Milano Cortina riportati dagli atleti azzurri. Il capo dello Stato ha incontrato di persona a Cortina Sofia Goggia, medaglia di bronzo nella discesa olimpica femminile. Dopo essersi complimentato con lei si è informato delle condizioni di Lindsey Caroline Vonn, la sciatrice statunitense vittima di una drammatica caduta domenica scorsa. Il presidente della Repubblica ha avuto parole di elogio per l’atleta che gareggiava con crociato rotto: “È stato un gesto di coraggio, il suo“. Il presidente ha detto alla campionessa di sci: “Complimenti per la terza medaglia in altrettante Olimpiadi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Questa mattina il presidente Mattarella è arrivato a Cortina, dove ha incontrato Sofia Goggia.

La prima ministra del Giappone, Sanae Takaichi, ha chiamato personalmente Kira Kimura per congratularsi con lei dopo la vittoria dell’oro nel big air a Milano-Cortina 2026.

Milano Cortina, Mattarella parla con Fontana: “6 Olimpiadi 6 successi, una gara formidabile.

