**Milano-Cortina | Mattarella ' da Vonn gesto di coraggio' **

Il presidente Sergio Mattarella ha incontrato a Cortina Sofia Goggia e si è anche preoccupato delle condizioni di Lindsey Vonn, caduta domenica scorsa durante un allenamento. Il capo dello Stato ha definito il gesto di Vonn come un esempio di coraggio. La scena si è svolta nel clima di tensione e speranza, mentre si avvicina l’inizio dei Giochi.

Cortina, 11 feb. (Adnkronos) - Si è informato anche delle condizioni di Lindsey Caroline Vonn, la sciatrice statunitense vittima di una drammatica caduta domenica scorsa, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'incontro a Cortina con Sofia Goggia. "La Vonn come sta?", ha chiesto il Capo dello Stato. "È stato un gesto di coraggio, il suo", ha poi aggiunto. Amedeo Iasci a Come States? — Trump 2.0, mercati e geopolitica non raccontata “Vota mia nipote”. Ecco come funziona la nuova truffa del contest che ti ruba Whatsapp Cinghiali giocano a pallone nel parco. No, non sono "carini" ma pericolosi 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Milano-Cortina: Mattarella, 'da Vonn gesto di coraggio'** Approfondimenti su Milano Cortina Milano-Cortina 2026, Mattarella: "Un'avventura che premierà il coraggio dell'Italia" Milano-Cortina 2026 rappresenta un importante evento sportivo internazionale, che coinvolge l’Italia in una sfida di organizzazione e collaborazione. Vonn e Brignone, a Cortina coraggio olimpico o qualche rischio di troppo? A Cortina, Lindsey Vonn e Federica Brignone affrontano le piste con il solito spirito. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: Mattarella riceve i Capi di Stato e di Governo a Palazzo Reale; Milano Cortina 2026, Mattarella a San Siro su tram guidato da Valentino Rossi. VIDEO; Valentino Rossi pilota... del tram di Sergio Mattarella: la leggenda della MotoGp porta il Presidente della Repubblica alla Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di; Milano Cortina, Mattarella apre ufficialmente i Giochi olimpici. Milano Cortina 2026, Mattarella a San Siro su tram guidato da Valentino Rossi. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo Milano Cortina 2026, Mattarella a San Siro su tram guidato da Valentino Rossi. VIDEO ... tg24.sky.it Sergio Mattarella a Cortina: assisterà al SuperG femminile, poi il pranzo al Villaggio con gli atleti e la visita a Casa Italiadalla nostra inviata CORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO) - Sergio Mattarella arriverà oggi (11 febbraio) a Cortina d’Ampezzo, per la visita olimpica che proseguirà fino ... ilgazzettino.it Milano-Cortina, Mattarella telefona ad Arianna Fontana: gara formidabile - facebook.com facebook Laegreid dopo il bronzo nel biathlon a Milano-Cortina confessa: "Ho tradito la donna che amo" x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.