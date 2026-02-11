Durante la cerimonia di premiazione a Milano Cortina, il campione Laegreid ha fatto una confessione sorprendente. Ha ammesso di aver tradito l’amore della sua vita, senza nessuna richiesta da parte dei presenti. La dichiarazione ha lasciato tutti senza parole, mentre lui parlava con un tono diretto e senza fronzoli. Il momento è diventato subito virale sui social e sui giornali, attirando l’attenzione su questa rivelazione inaspettata.

"Ho tradito l'amore della vita": una confessione inaspettata a Milano Cortina da parte di Laegreid dopo aver vinto il bronzo Laegreid ha vinto il bronzo nel biathlon a Milano Cortina, l’atleta norvegese ha esultato e al giornalista ha espresso la sua felicità ma poi si è lasciato andare ad una confessione inaspettata. Ha rivelato che ha tradito tre mesi fa la ragazza con cui stava da 6 mesi e che glielo ha comunicato una settimana fa. Proprio a causa di questa confessione ha vissuto “la settimana più difficile della sua vita”. Ma questa confessione che ha lasciato stupito il pubblico, può davvero far piacere ad una donna tradita? Laegreid ha vinto il bronzo a Milano Cortina e, raggiunto dai giornalisti, ha detto: “Sei mesi fa ho incontrato l’amore della mia vita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano Cortina, Laegreid e quella confessione del tradimento non richiesta | VIDEO

Approfondimenti su Milano Cortina

Sturla Holm Laegreid ha fatto una confessione a sorpresa in diretta, lasciando tutti senza parole.

Durante la cerimonia di premiazione a Milano Cortina 2026, Sturla Holm Laegreid ha sorpreso tutti confessando pubblicamente un tradimento.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: 'Ho tradito la donna della mia vita': Laegreid shock in tv dopo la medaglia; Lægreid in lacrime in diretta tv dopo la medaglia: Ho tradito la mia ragazza; Vince il bronzo nel biatlhon e confessa in diretta tv il tradimento alla fidanzata; Sturla Holm Lægreid, il bronzo poi la confessione: Ho tradito la mia fidanzata.

L’ex fidanzata di Laegreid ha risposto all’intervista virale sul tradimento, e non è andata benissimoNessun lieto fine alle Olimpiadi di Milano Cortina: l'ex fidanzata di Laegreid ha rotto il silenzio dopo il video virale in cui l'atleta confessa pubblicamente ... fanpage.it

Laegreid svela il tradimento in lacrime a Milano-Cortina 2026: la risposta dell’ex fidanzata è glacialeIl risultato sportivo della 20 km maschile di biathlon delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 è passato in secondo piano lasciando spazio al gossip. Sturla Holm Laegreid, appena dopo essersi messo al ... strettoweb.com

Maxim Naumov alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina ha regalato emozioni uniche mostrando dopo la sua prova la foto dei genitori morti Ha solo 24 anni ma sembra già un veterano anche perché la vita, con lui, non è stata clemente. - facebook.com facebook

Laegreid dopo il bronzo nel biathlon a Milano-Cortina confessa: "Ho tradito la donna che amo" x.com