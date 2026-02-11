Milano-Cortina Laegreid e il tradimento | niente lieto fine ex fidanzata non perdona

Sturla Holm Laegreid ha ammesso di aver tradito la fidanzata durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo la gara dei 20 km di biathlon, l’atleta norvegese si è rivolto alle telecamere chiedendo perdono, ma la ex fidanzata non ha ancora trovato il modo di perdonarlo. La vicenda ha fatto scalpore tra gli appassionati di sport e non solo.

(Adnkronos) – Sturla Holm Laegreid ha confessato di aver tradito la fidanzata. L'atleta norvegese ha chiesto perdono davanti alle telecamere, alla fine della 20 km di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le lacrime dell'atleta, però, non hanno sortito l'effetto sperato. Perdonato? No, per niente. L'ex compagna di Laegreid è stata intercettata dal tabloid.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

L’ex fidanzata di Lägreid non riesce a perdonare il tradimento e lo dice chiaramente.

Durante la cerimonia di premiazione a Milano Cortina, il campione Laegreid ha fatto una confessione sorprendente.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: 'Ho tradito la donna della mia vita': Laegreid shock in tv dopo la medaglia; Lægreid in lacrime in diretta tv dopo la medaglia: Ho tradito la mia ragazza; Vince il bronzo nel biatlhon e confessa in diretta tv il tradimento alla fidanzata; Sturla Holm Lægreid, il bronzo poi la confessione: Ho tradito la mia fidanzata.

L’ex fidanzata di Laegreid ha risposto all’intervista virale sul tradimento, e non è andata benissimoNessun lieto fine alle Olimpiadi di Milano Cortina: l'ex fidanzata di Laegreid ha rotto il silenzio dopo il video virale in cui l'atleta confessa pubblicamente ... fanpage.it

Laegreid svela il tradimento in lacrime a Milano-Cortina 2026: la risposta dell’ex fidanzata è glacialeIl risultato sportivo della 20 km maschile di biathlon delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 è passato in secondo piano lasciando spazio al gossip. Sturla Holm Laegreid, appena dopo essersi messo al ... strettoweb.com

Milano-Cortina, Mattarella telefona ad Arianna Fontana: gara formidabile - facebook.com facebook

Laegreid dopo il bronzo nel biathlon a Milano-Cortina confessa: "Ho tradito la donna che amo" x.com