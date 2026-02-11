Milano-Cortina Katherine sconvolta | Ci sta provando roba piccante in mensa

La notizia che sta facendo discutere arriva dal Villaggio olimpico di Predazzo, dove Katherine si dice sconvolta. La campionessa ha accusato qualcuno di voler sabotare i preparativi, lasciando intendere che ci siano persone che “ci sta provando”. Nel frattempo, in mensa si sono sentite voci più piccanti del solito, creando un po’ di tensione tra gli atleti. L’aria frizzante della giornata non aiuta a stemperare le polemiche.

Aria frizzante al Villaggio olimpico di Predazzo, e non per le basse temperature della val di Fiemme. La 30enne canadese Katherine Stewart-Jones, molto attiva sui social durante le Olimpiadi invernali italiani come tutti i compagni di nazionale, pare aver avuto un incontro (molto) ravvicinato con un volontario del posto, in mensa. Il sospetto, rivelato dalla fondista nordamericana, è che l'italiano la stesse corteggiando. "Okay - scrive Katherine sui social -, quindi sono in Italia alle Olimpiadi e ho una domanda. Non riesco a capire se un uomo sta flirtando o è solo italiano". Quindi la Stewart-Jones snocciola qualche dettaglio più preciso: "Dunque ero alla mensa e sono andata a prendere una pizza da uno dei volontari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milano-Cortina, Katherine sconvolta: "Ci sta provando", roba piccante in mensa Approfondimenti su Milano Cortina 2026 “Sta flirtando o è solo italiano?”: Katherine Stewart-Jones perplessa dal volontario a Milano Cortina La fondista canadese Katherine Stewart-Jones ha raccontato di essere rimasta perplessa dopo un episodio al Villaggio Olimpico di Milano Cortina. Brignone: “Milano Cortina? Ci sto provando, sarebbe un sogno fare la portabandiera” Federica Brignone, campionessa di sci alpino, esprime il desiderio di essere la portabandiera a Milano Cortina 2026, avvicinandosi alle Olimpiadi. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Milano-Cortina, Katherine sconvolta: Ci sta provando, roba piccante in mensa | Libero Quotidiano.it; Milano-Cortina, oro di Arianna Fontana? 100 dollari al giudice: questa foto è un caso | Libero Quotidiano.it. RTL 102.5. . La telecronaca Rai della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina, condotta dal direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, ha suscitato forti critiche e acceso il dibattito sui social. Definita da molti utenti “catastrofica”, la diretta è div - facebook.com facebook Milano-Cortina, lo svedese Lundholm è il primo atleta apertamente transgender ai Giochi invernali x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.