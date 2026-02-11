Milano-Cortina Italia dream team | ancora oro nello slittino con Rieder e Kainzwaldner

L’Italia conquista ancora l’oro nello slittino a Milano-Cortina 2026. Rieder e Kainzwaldner vincono il doppio maschile, confermando la loro supremazia e la presenza forte dell’Italia in questa disciplina. La vittoria arriva dopo una gara intensa, che ha visto i due atleti italiani tenere sotto controllo gli avversari fino alla fine. La vittoria rafforza il percorso di successo del team azzurro sulle piste olimpiche.

Slittino, Italia domina: Rieder e Kainzwaldner oro olimpico nel doppio maschile. Milano-Cortina 2026 si conferma il palcoscenico delle imprese italiane nello slittino. Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno conquistato l'oro nel doppio maschile, aggiungendo un altro successo a quello già ottenuto nel doppio femminile, firmato da Oberhofer e Voetter. Un risultato storico che consolida l'Italia tra le potenze mondiali di questa disciplina. Una gara senza errori, la tattica vincente. La competizione, disputata oggi 11 febbraio 2026, ha visto l'equipaggio italiano superare la concorrenza con una performance impeccabile.

