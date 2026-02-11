Milano Cortina il Presidente Mattarella incontra la sciatrice Sofia Goggia – Il video

Il presidente Mattarella ha incontrato a Cortina Sofia Goggia, la sciatrice italiana protagonista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. L’incontro è durato circa mezz’ora, nel corso di un soggiorno ufficiale legato alle gare. Durante il colloquio, il presidente ha scambiato qualche parola con l’atleta e con i rappresentanti del Coni e della missione olimpica. La scena è stata ripresa in un video che sta facendo il giro dei social.

(Agenzia Vista) Belluno, 11 febbraio 2026 Il Presidente della Repubblica ha incontrato a Cortina la sciatrice azzurra Sofia Goggia durante un soggiorno legato alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, in un colloquio di circa mezz'ora con i vertici del Coni e della missione olimpica. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

