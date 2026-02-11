Milano-Cortina il medagliere finale della giornata

Dopo le giornate di competizione, il medagliere mostra una corsa serrata tra Italia, Norvegia e Stati Uniti. L’Italia si conferma tra le nazioni più medagliate con 13 podi, insieme alla Norvegia, che ne ha conquistati altrettanto. Gli Stati Uniti seguono a breve distanza con 11 medaglie. La giornata ha visto anche altre nazioni salire sul podio, ma è stata soprattutto una battaglia tra le principali. Le gare continuano e il podio potrebbe ancora cambiare nelle prossime giornate.

Roma, 11 feb. (askanews) – Questo il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina aggiornato al termine delle gare dell’11 febbraio: 1 Norvegia oro 7 argento 2 bronzo 4 totale 13 2 Stati Uniti oro 4 argento 5 bronzo 2 totale 11 3 Italia oro 4 argento 2 bronzo 7 totale 13 4 Svizzera oro 4 argento 1 bronzo 2 totale 7 5 Germania oro 3 argento 3 bronzo 2 totale 8 6 Svezia oro 3 argento 2 bronzo 1 totale 6 7 Austria oro 2 argento 5 bronzo 1 totale 8 8 Francia oro 2 argento 3 bronzo 1 totale 6 9 Giappone oro 2 argento 2 bronzo 4 totale 8 10 Paesi Bassi oro 1 argento 2 bronzo 0 totale 3 L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Milano Cortina olimpiadi Milano-Cortina, il medagliere dopo la prima giornata Questa mattina sono iniziati ufficialmente i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina. Milano-Cortina, il medagliere Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono arrivate ormai alla fine e il medagliere mostra i risultati di questa grande festa dello sport. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Milano Cortina 2026, per Francesca Lollobrigida oro nel giorno del suo 35° compleanno Ultime notizie su Milano Cortina olimpiadi Argomenti discussi: Medagliere Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Podi e Medaglie LIVE; Il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 11 medaglie; Milano Cortina, Italia a quota 11 medaglie: l'oro di fontana e gli azzurri protagonisti; Azzurri in festa: il medagliere aggiornato alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Milano Cortina, delusione azzurra nel SuperG: Paris cade, Franzoni sesto - DirettaQuinto giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo il fenomenale oro nella staffetta mista di short track e il bronzo nel doppio misto di curling, gli azzurri tornano in gara per conqui ... adnkronos.com Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: Norvegia sola in vetta, ma l’Italia vola con lo slittino!Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d'Apertura si è ... oasport.it Corriere della Sera. . È già finita l’Olimpiade di Milano Cortina 2026 per Cam Bolton, snowboarder australiano di 35 anni alla sua quarta partecipazione ai Giochi Invernali. Bolton si è fratturato il collo in un incidente durante una sessione di allenamento a Livig - facebook.com facebook Milano-Cortina, Voetter-Oberhofer oro nello #slittino #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.