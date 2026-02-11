Milano Cortina delusione Italia nel SuperG | trionfa lo svizzero Von Allmen ed entra nella leggenda

Lo svizzero Von Allmen ha vinto il SuperG a Milano Cortina, lasciando l’Italia fuori dal podio. Giovanni Franzoni si ferma al 6° posto, una delusione per gli azzurri. La gara si è decisa con la vittoria dello svizzero, che ora entra nella storia della disciplina. I tifosi italiani speravano in un risultato migliore, ma questa volta non è andata come previsto.

Von Allmen domina nel SuperG e conquista la terza medaglia d'oro dell'Olimpiade. Delusione per l'Italia che arriva solo al 6° posto con Giovanni Franzoni Franjo Von Allmen continua a scrivere la storia dello sci alpino. Dopo l'oro in discesa libera e quello nella combinata a squadre, lo svizzero conquista anche il superG ai Giochi di Milano-Cortina, centrando una straordinaria tripletta. È il terzo sciatore di sempre a vincere tre ori nella stessa edizione olimpica, dopo Toni Sailer (1959) e Jean-Claude Killy (1968). Sulla pista Stelvio, teatro delle gare veloci, Von Allmen ha sfoderato un'altra prova impeccabile.

