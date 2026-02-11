Milano Cortina delusione Italia nel SuperG | trionfa lo svizzero Von Allmen ed entra nella leggenda
Lo svizzero Von Allmen ha vinto il SuperG a Milano Cortina, lasciando l’Italia fuori dal podio. Giovanni Franzoni si ferma al 6° posto, una delusione per gli azzurri. La gara si è decisa con la vittoria dello svizzero, che ora entra nella storia della disciplina. I tifosi italiani speravano in un risultato migliore, ma questa volta non è andata come previsto.
Von Allmen domina nel SuperG e conquista la terza medaglia d'oro dell'Olimpiade. Delusione per l'Italia che arriva solo al 6° posto con Giovanni Franzoni Franjo Von Allmen continua a scrivere la storia dello sci alpino. Dopo l’oro in discesa libera e quello nella combinata a squadre, lo svizzero conquista anche il superG ai Giochi di Milano-Cortina, centrando una straordinaria tripletta. È il terzo sciatore di sempre a vincere tre ori nella stessa edizione olimpica, dopo Toni Sailer (1959) e Jean-Claude Killy (1968). Sulla pista Stelvio, teatro delle gare veloci, Von Allmen ha sfoderato un’altra prova impeccabile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Approfondimenti su Milano Cortina
LIVE Sci alpino, SuperG maschile Olimpiadi in DIRETTA: Von Allmen verso il terzo oro. Delusione Franzoni
Questa mattina a Pechino, Franjo von Allmen ha dominato la discesa SuperG maschile, portandosi in testa e puntando al suo terzo oro olimpico.
Olimpiadi, lo svizzero von Allmen fa la storia: con la vittoria in super-g conquista tre medaglie d’oro nella stessa edizione
La svizzera von Allmen entra nella storia delle Olimpiadi vincendo tre medaglie d’oro in un’unica edizione.
Ultime notizie su Milano Cortina
Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, curling: Usa-Italia 9-8, gli azzurri si giocano il bronzo contro gli inglesi - Lindsey Vonn dopo l'incidente: Non è stato un finale da favola, ma la vita; Olimpiadi invernali 2026, gli italiani in gara oggi e le ultime news; Milano Cortina: delusione Italia in combinata, azzurri fuori dal podio; Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Milano Cortina, la diretta: Vittozzi-Wierer nel biathlon poi lo slittino. Delusione nel SuperG, il programmaProsegue il fitto programma di Milano Cortina che offre nuove possibilità di podi per gli atleti italiani qualificati. Dal Super G con Paris e Franzoni ai 15 km individuali di ... ilmattino.it
Milano-Cortina SuperG, delusione Italia: Franzoni solo sesto. Von Allmen si prende tutto e vince il terzo oro olimpicoFranjo Von Allmen si prende tutto senza fare complimenti alle Olimpiadi di Milano Cortina dopo gli ori in discesa libera e in combinata ... affaritaliani.it
Jutta Leerdam, oro olimpico a Milano-Cortina #fblifestyle - facebook.com facebook
Laegreid dopo il bronzo nel biathlon a Milano-Cortina confessa: "Ho tradito la donna che amo" x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.