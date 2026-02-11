Milano Cortina 2026 la scelta insensibile del Cio | perché impedire a un atleta di ricordare i morti?

Il velocista ucraino Vladyslav Heraskevych ha scelto di indossare un casco diverso durante la prima giornata di gare a Cortina. Senza colori appariscenti e senza loghi di sponsor, il suo gesto ha attirato l’attenzione. Heraskevych ha deciso di portare con sé un ricordo di chi ha perso, un modo per ricordare i morti del suo paese, nonostante le regole del Cio che sembrano ignorare queste esigenze personali. La sua scelta ha scatenato molte polemiche e fa riflettere su quanto siano rigide le norme di

Vladyslav Heraskevych si presenta sulla pista di Cortina con un casco diverso dagli altri. Non ha colori sgargianti, non ha sponsor. Ha solo dei volti. Volti di ragazzi che non ci sono più: più di 650 sono gli atleti e gli allenatori ucraini uccisi in quattro anni di guerra. Alina Perehudova, 14 anni, pesista, abbattuta da un cecchino russo mentre scappava. Dmytro Sharpar, pattinatore artistico, caduto a Bakhmut. Yevhen Malyshev, 19 anni, biatleta, ammazzato mentre portava aiuti umanitari. E, purtroppo, tanti altri. Il portabandiera ucraino, alla sua terza Olimpiade con lo skeleton, aveva trovato il modo più semplice e dignitoso per ricordarli: incollare le loro foto sul casco, quello che le telecamere inquadrano, dato che la disciplina si corre a pancia in giù. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Milano Cortina 2026, la scelta insensibile del Cio: perché impedire a un atleta di ricordare i morti? Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Angela Romei, chi è l’atleta di curling esclusa da Cortina 2026: “Scelta la figlia del Ct” Il caso di Angela Romei, atleta di curling esclusa da Cortina 2026, ha suscitato attenzione. "Al suo posto la figlia del dt". Chi è Angela Romei, l'atleta di curling esclusa da Milano-Cortina 2026 Angela Romei, atleta di curling, è stata esclusa dalla squadra italiana in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, sostituita dalla figlia del direttore tecnico. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Milano Cortina 2026: Olimpiadi Sostenibili, un Ponte tra Italia e Cina nello Sport Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: I momenti salienti di sabato ai Giochi di Milano Cortina 2026; Già 42 delegazioni e oltre 1500 residenti al Villaggio Olimpico di Milano; Le stelle da seguire alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Medagliere Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Podi e Medaglie LIVE. Milano-Cortina 2026: Mattarella incontra la Goggia e telefona alla FontanaIl presidente della Repubblica alla campionessa di sci: Terza Olimpiade, terza medaglia. Era difficile. Poi la chiacchierata con la plurimedagliata di short track ... sportmediaset.mediaset.it Milano Cortina 2026. Mattarella incontra Goggia e telefona a FontanaE’ iniziata la due giorni a Cortina del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come primo gesto, il Capo dello Stato ha voluto incontrare Sofia Goggia, con la quale si è intrattenuto a lungo, ... msn.com Il direttore di Rai Sport sotto i riflettori internazionali per gli errori durante la cerimonia di Milano Cortina 2026 - facebook.com facebook Milano-Cortina, già undici podi come in tutta Torino 2006 #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.