Milano | Airbnb Contesta la Tassa di Soggiorno Impatto su Alloggi e Turisti Equità Fiscale in Discussione

Milano torna a discutere della tassa di soggiorno e di come questa influisce sulle famiglie e sui turisti. Airbnb ha annunciato di contestare la misura, sostenendo che crea più problemi che vantaggi. La questione si riaccende dopo che l’11 febbraio 2026 l’azienda ha preso posizione pubblicamente, scatenando un dibattito più acceso tra chi chiede maggiore equità e chi difende le entrate comunali. La scelta di Airbnb ha già suscitato reazioni e fa pensare a come cambieranno le regole per le locazioni brevi in città.

Milano al Contrasto: Airbnb Contesta la Tassa di Soggiorno, un Impatto sulle Famiglie?. La questione della tassa di soggiorno a Milano è tornata al centro del dibattito pubblico l'11 febbraio 2026, con una netta presa di posizione da parte di Airbnb. L'azienda, attraverso il suo country manager Italia, Matteo Sarzana, ha espresso forti critiche in merito all'equità del sistema di tassazione attuale, sollevando dubbi sull'impatto che questa ha sui viaggiatori e sui proprietari di immobili che offrono alloggi in città. La polemica si concentra sull'equiparazione, ai fini fiscali, tra strutture ricettive di diversa tipologia, un aspetto che, secondo Airbnb, crea distorsioni nel mercato e penalizza i consumatori.

