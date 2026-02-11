Rafael Leao e Theo Hernandez si sono ritrovati sui social, e il loro gesto ha fatto il giro dei tifosi del Milan. In un post su Instagram, i due ex compagni di squadra hanno condiviso un momento che ha emozionato molti: un semplice saluto, ma carico di ricordi e affetto. I tifosi rossoneri hanno commentato con entusiasmo, ricordando i bei tempi passati insieme e sperando in un ritorno di Leao e Hernandez in maglia rossonera. Una scena che ha scaldato il cuore dei fan del club, ancora legati ai loro idoli.

La 'Theao' non esiste più, ma rimarrà per sempre indelebile nei cuori dei tifosi rossoneri. Theo Hernandez è stato uno dei giocatori più amati al Milan negli ultimi anni, l'uomo in grado di superare il record di gol di Maldini. Il terzino francese è stato ceduto in estate all'Al-Hilal per 25 milioni di euro, dopo il mancato accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2026. Theo Hernandez e Rafa Leao sono stati compagni di squadra dal 2019 al 2025, incantando la fascia sinistra rossonera con le loro giocate. Quasi un anno dopo, Il francese e il portoghese sono tornati ad emozionare i tifosi del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, ‘Theao’ per sempre: il siparietto social che scalda il cuore dei tifosi

Approfondimenti su Leao Hernandez

Ultime notizie su Leao Hernandez

