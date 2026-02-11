Il Milan si prepara a incassare circa 108 milioni di euro dai prestiti dei giocatori. La società aspetta conferme su alcune operazioni e spera di fare un’operazione importante per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Nel frattempo, il mercato estivo si muove tra trattative ancora aperte e incassi certi.

'Il Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento ai calciatori del Milan in prestito, in particolare al bottino che il club potrebbe incassare con i loro riscatti. Con parte di questi soldi si andrebbe poi ad impostare il calciomercato estivo. Un totale di 108 milioni di euro tra denaro già incassato, entrate imminenti e operazioni ancora in bilico. Una buona somma è già garantita, come riporta il 'CorSport', il Bournemouth riscatterà Alex Jimenez. Una buona plusvalenza per il Milan che incasserà circa 12 milioni di euro dei 24 milioni che le 'Cherries' pagheranno per l'acquisto a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, tesoretto da 108 milioni in arrivo: il punto sui giocatori in prestito

Il Milan ha incassato 108 milioni di euro dai riscatti dei propri giocatori.

