Nell’ultima puntata di 'Fenomeni' su Prime Video, Andriy Shevchenko ha svelato come è stato il suo primo incontro con Paolo Maldini. Ricorda di aver sentito un’emozione forte e di essere rimasto colpito dalla presenza del capitano rossonero. La scena si svolse tanti anni fa, ma ancora oggi Shevchenko la descrive con entusiasmo.

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha concesso una lunga intervista nell'ultimo episodio di 'Fenomeni' format condotto da Luca Toni e realizzato da Prime Sport, disponibile sul canale YouTube di 'PrimeVideoSportIT'. Nel corso dell'intervista, il Pallone d'Oro ucraino ha svelato anche un piccolo retroscena che riguarda i suoi primi giorni al Milan. In particolare, ha raccontato del primo incontro che ha avuto con il leggendario capitano rossonero Paolo Maldini e dell'accoglienza che gli è stata fatta dagli altri 'senatori' della squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Shevchenko racconta: “Il primo incontro con Maldini è stato incredibile, io ero molto emozionato”

Approfondimenti su Milan Shevchenko

Ultime notizie su Milan Shevchenko

Argomenti discussi: A lezione di milanismo da Shevchenko: I tifosi del Milan vogliono il successo, sanno cosa significa vincere; Shevchenko rivela: Rifiutai la Roma. Lo sguardo con Buffon nel 2003; Shevchenko ricorda il suo arrivo al Milan: Passaggio importante della mia vita. Il 7? Me lo cedette...; Shevchenko e Lautaro: storia e segreti dei re del derby di Milano.

Shevchenko rivela: Dopo il Chelsea mi voleva la Roma, ma poco dopo mi chiamò BerlusconiOspite del format di Amazon Prime Video FENOMENI in compagnia dell'ex calciatore Luca Toni, Andriy Shevchenko, storico attaccante del Milan che tra il 1999 e il 2006 ha ... milannews.it

Shevchenko: Dopo Istanbul non ho dormito per 3-4 mesi. Non mi spiego la parata di DudekNel corso della sua intervista ai microfoni di Amazon Prime Video, Andriy Shevchenko ha parlato anche della finale persa contro il Liverpool con il Milan. tuttomercatoweb.com

Shevchenko Nel 2002 e nel 2003 mi cercò il Real Madrid, ma rassicurai Berlusconi dicendogli che sentivo di non aver ancora fatto niente per il Milan, per me l’obiettivo era vincere e dare tutto con il Milan" ha raccontato Sheva riguardo alle eventualità di m - facebook.com facebook

#Milan, #Shevchenko rivela alcuni retroscena. #Saelemaekers recupera per il #Pisa E sul rinnovo di #Pulisic ... #SempreMilan x.com