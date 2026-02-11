L’ex attaccante del Milan, Andriy Shevchenko, rivela un retroscena sulla sua maglia. Durante una puntata di 'Fenomeni' su Prime Video, l’ucraino spiega che fu Ibrahim Ba a suggerirgli di prendere la numero 7. Una decisione che ha segnato la sua carriera e la sua storia con il club rossonero.

Nella lunga chiacchierata tra Toni e il Pallone d'Oro ucraino, si è parlato anche dei primi giorni al Milan e dell'inevitabile scelta che ogni giocatore appena arrivato deve prendere. Vale a dire, decidere il proprio numero di maglia. Diventato leggenda con il 7 rossonero, non è stato fin da subito la prima idea di 'Sheva'. Il 7 è arrivato grazie a un compagno di squadra. Ecco il suo racconto. LEGGI ANCHE: Kaladze: "Non è più il mio Milan. Inzaghi era incredibile, Ibra il più forte che ho marcato" "Il 10 era occupato da Boban. Non potevo andare da lui e chiedergli la maglia (ride, ndr). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Shevchenko e l’aneddoto sul numero di maglia: “Fu Ibrahim Ba a dirmi di prendere la 7”

Approfondimenti su Shevchenko Milan

Il Milan Femminile ha annunciato l’arrivo di Ewelina Kamczyk, che vestirà la maglia numero 80.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Shevchenko Milan

Argomenti discussi: Dall'arrivo al Milan alla scelta del 7, Shevchenko: Feci un torneo a San Siro, ebbi la sensazione che sarei tornato; Shevchenko a sorpresa: Nel 2008 dissi no alla Roma. Poi il retroscena con Buffon nella finale Champions: Lo guardavo, e...; Fenomeni, nuovo episodio del format di Prime Video: Luca Toni intervista Andriy Shevchenko; A lezione di milanismo da Shevchenko: I tifosi del Milan vogliono il successo, sanno cosa significa vincere.

Shevchenko e l'incontro con Maldini: Incredibile. Persona molto disponibile, di classe, di livelloOspite del format di Amazon Prime Video FENOMENI in compagnia dell'ex calciatore Luca Toni, Andriy Shevchenko, storico attaccante del Milan che tra il 1999 e il 2006 ha ... milannews.it

Shevchenko parla così dei gol storici alla Juventus e al Real MadridOspite del format di Amazon Prime Video FENOMENI in compagnia dell'ex calciatore Luca Toni, Andriy Shevchenko, storico attaccante del Milan che tra il 1999 e il 2006 ha ... milannews.it

Shevchenko Nel 2002 e nel 2003 mi cercò il Real Madrid, ma rassicurai Berlusconi dicendogli che sentivo di non aver ancora fatto niente per il Milan, per me l’obiettivo era vincere e dare tutto con il Milan" ha raccontato Sheva riguardo alle eventualità di m - facebook.com facebook

#Milan, #Shevchenko rivela alcuni retroscena. #Saelemaekers recupera per il #Pisa E sul rinnovo di #Pulisic ... #SempreMilan x.com