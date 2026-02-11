Milan l’attesa ha ripagato | iniziano a vedersi lampi del vero Nkunku Ora due obiettivi

Dopo mesi di alti e bassi, Christopher Nkunku inizia a mostrare di che pasta è fatto. L’attaccante francese, arrivato dal Chelsea in estate, ha finalmente trovato il ritmo giusto e le sue prestazioni sono in deciso miglioramento. Dopo una prima parte di stagione difficile, ora il Milan spera che possa diventare il vero protagonista della squadra.

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, in un articolo dedicato a vari attaccanti in Serie A, ha parlato - per quanto riguarda il Milan - di Christopher Nkunku, classe 1997, giunto in estate in rossonero per 42 milioni di euro - bonus inclusi - dagli inglesi del Chelsea. Un acquisto, molto oneroso, che, nella prima parte di stagione, sembrava non aver sortito l'effetto sperato sulla stagione milanista. L'attesa è stata lunga. Al punto che il Milan, verso dicembre, ha cominciato a pensare di scaricare Nkunku al miglior offerente nel calciomercato invernale. Invece il francese, con l'etichetta di 'flop' appiccicata addosso, si è sbloccato a 'San Siro' il 28 dicembre con una doppietta nel 3-0 all'Hellas Verona.

