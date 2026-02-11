Milan De Winter | Rabiot fortissimo si vede anche in allenamento Modric una leggenda ed è umile

Koni De Winter ha parlato del suo team e dei suoi compagni di squadra. Il difensore del Milan ha detto che Rabiot è fortissimo e si vede anche in allenamento. Ha anche elogiato Luka Modric, definendolo una leggenda e molto umile. De Winter si dice soddisfatto del suo ruolo e pronto a continuare a dare il massimo in campo.

Koni De Winter, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Interpellato sulle qualità del suo compagno di squadra, Adrien Rabiot, l'ex difensore centrale del Genoa ha risposto così: «Mi ricordo quando ero a Empoli e dovevamo affrontare la Juventus a Torino. Mi chiesero alla vigilia qual era l'avversario da temere. Io dissi Rabiot, anche se non stava attraversando un grande periodo. La partita terminò 4-0 con doppietta di Adrien. È fortissimo, si vede anche in allenamento». De Winter, non va dimenticato, ha conosciuto Cristiano Ronaldo ai tempi della Juventus e ora si trova in squadra anche con Luka Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

