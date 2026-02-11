Milan De Winter | Allegri un riferimento Gol a Roma un momento molto bello Su Saelemaekers …

Koni De Winter ha parlato senza troppi giri di parole. L’olandese ha detto che Allegri è un punto di riferimento per lui e ha ricordato il gol siglato a Roma come uno dei momenti più belli finora. Sul suo rapporto con Saelemaekers, ha lasciato intendere che c’è buona sintonia in campo.

Koni De Winter, difensore belga classe 2002, arrivato in estate dal Genoa per 20 milioni di euro, si racconta in un'intervista pubblicata sui canali ufficiali del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole. Sull'ambiente che ha trovato al Milan: "Quando sono arrivato ho trovato dei bei compagni, un bello staff e una bella squadra in generale. Mi hanno accolto molto bene, si sente che tutti sono qui per aiutarti a fare il massimo per il gruppo". Sul suo rendimento e la posizione che preferisce: "Ho lavorato sempre al massimo, a volte le partite vanno come vuoi, altre no. Io cerco sempre di fare la stessa cosa: il meglio possibile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Koni De Winter, difensore del Milan, ha commentato il suo primo gol con la maglia rossonera al termine di Roma-Milan, partita valida per la 22ª giornata di Serie A.

Durante la conferenza stampa successiva alla partita Roma-Milan della 22^ giornata di Serie A 2025-2026, De Winter, difensore rossonero, ha espresso apprezzamento per la gestione di Allegri, sottolineando la sua conoscenza approfondita del calcio.

