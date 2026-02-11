Milan Bartesaghi verso il definitivo decollo | singolare ‘convocazione’ in Nazionale

Davide Bartesaghi, giovane difensore del Milan, potrebbe debuttare in Nazionale. Il tecnico Gattuso lo avrebbe chiamato per i playoff di marzo, un segnale chiaro della sua crescita. Bartesaghi, classe 2005, ha già conquistato una maglia da titolare con Allegri e ora potrebbe fare il salto in azzurro. La chiamata arriva a sorpresa, ma il giocatore si prepara a vivere questa nuova sfida.

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Davide Bartesaghi, classe 2005, laterale mancino del Milan che, in questa stagione, ha soffiato il posto da titolare a Pervis Estupiñán come esterno nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri. La considerazione nei suoi confronti, infatti, non è cresciuta soltanto all'interno dell'ambiente milanista, bensì anche in ambito della Nazionale Italiana. Bartesaghi, infatti, è andato a cena, due sere fa, a Milano, con la delegazione rossonera della Nazionale e con il Commissario Tecnico Gennaro Gattuso. Erano presenti anche le rappresentanze di Inter e Juventus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il nome di Davide Bartesaghi torna a fare notizia.

Davide Bartesaghi sta consolidando il suo ruolo nel calcio italiano, attirando l’attenzione di Milan e Nazionale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Davide Bartesaghi stupisce al Milan e potrebbe esordire in nazionale con GattusoDavide Bartesaghi: dalla retrocessione in Serie D a pilastro del Milan di Massimiliano Allegri, fino all’attenzione della nazionale italiana di Gennaro Gattuso. Davide Bartesaghi, giovane difensore de ... notiziemilan.it

Milan, Bartesaghi la nota dolente della serata di Bologna: il gesto che preoccupa i tifosi sul webL’esterno sostituito nei minuti finali lascia il campo toccandosi la coscia: sui social si diffonde la paura di un nuovo infortunio ... sport.virgilio.it

BARTESAGHI IN NAZIONALE Come riportato da Nicolò #Schira, #Bartesaghi è stato convocato dal CT della Nazionale Italiana Gennaro #Gattuso, per la cena- incontro a Milano Il tecnico della Nazionale potrebbe convocarlo per i Playoff degli azzurri - facebook.com facebook

Esclusiva @MichaelCuomo7: cena azzurra a Milano: Bartesaghi ( confermato) e Miretti i volti nuovi. Ricci e Gabbia per il Milan. Inter con Dimarco, Bastoni, Barella, Frattesi e Pio. Per la Juve Locatelli, Gatti e Cambiaso. Presenti anche Buffon e Bonucci x.com