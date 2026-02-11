Milan ansia Pulisic per la trasferta di Pisa | oggi il test decisivo in gruppo

Christian Pulisic si gioca tutto oggi a Pisa. L’attaccante americano, fermo da qualche giorno per un problema all’ileopsoas, prova a rimettersi in sesto con un test decisivo in gruppo. La sua presenza contro i toscani resta ancora in bilico, ma il Milan spera di poterlo schierare.

La corsa contro il tempo di Christian Pulisic entra nella fase cruciale. L’esterno americano, reduce dal forfait nell’ultima trasferta di Bologna a causa di una borsite all’ileopsoas, ha continuato a lavorare in regime differenziato anche nella sessione di ieri a Milanello. Nonostante il percorso di recupero proceda senza intoppi clinici, il calciatore non ha ancora ripreso il lavoro collettivo, lasciando in bilico la sua presenza per l’anticipo di domani sera contro il Pisa. Il verdetto definitivo è atteso per le prossime ore. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la giornata di oggi rappresenta il vero spartiacque: se Pulisic riuscirà a riaggregarsi regolarmente al gruppo agli ordini di Massimiliano Allegri, le chance di vederlo nella lista dei convocati per la trasferta in Toscana salirebbero vertiginosamente, seppur con un impiego limitato alla panchina.🔗 Leggi su Milanzone.it

Allegri sta decidendo se far partire Pulisic e Leao nella trasferta di Pisa.

Allegri sta tenendo d'occhio Pulisic e Leao, che si allenano con il resto della squadra in vista della trasferta di Pisa.

