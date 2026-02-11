La combinata a squadre alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha già acceso le prime polemiche. La stampa spagnola critica le scelte fatte dalla organizzazione, puntando il dito su alcune decisioni e sulla preparazione incerte. Le atlete, tra cui Mikaela Shiffrin, si trovano sotto i riflettori più che mai, mentre il pubblico aspetta di vedere come si svolgerà la gara e se ci saranno sorprese o delusioni.

la combinata a squadre alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si presenta come una vetrina cruciale per lo skiw sportivo, con protagoniste emerse come riferimento assoluto nel panorama statunitense dopo il dominio ai Mondiali dell’anno precedente, quando la disciplina debuttò a livello olimpico. le aspettative puntavano su una prova equilibrata tra velocità e tecnica, affidata alla coppia mikaela shiffrin e breezy johnson, considerate le principali candidate all’oro. nella parte veloce, la prestazione di johnson ha dato impulso al team americano, accumulando un margine utile da sfruttare nello slalom. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Mikaela Shiffrin e l'incubo olimpico: la stampa spagnola critica dopo la combinata

Mikaela Shiffrin vive un momento difficile.

