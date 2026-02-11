Mikaela Shiffrin vive un momento difficile. La stampa spagnola non le risparmia critiche dopo il suo scivolone nella combinata a squadre alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La campionessa americana, che sembrava certa di conquistare l’oro, ora si trova sotto pressione, mentre le sue rivali si avvicinano. La delusione è palpabile tra i tifosi, e il suo nome resta sulla bocca di tutti.

Mikaela Shiffrin e Breezy Johnson erano le grandi favorite per la conquista della medaglia d’oro nella combinata a squadre alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver tra l’altro vinto il titolo ai Mondiali dell’anno scorso, dove questa neonata competizione fece il suo debutto assoluto. Le statunitensi si trovavano in testa dopo la discesa libera, interpretata brillantemente da Johnson (trionfatrice nella specialità veloce domenica mattina), e si pensava che in slalom non ci sarebbero stati problemi. Tra i pali stretti, invece, Mikaela Shiffrin è stata ben lontana dagli standard a cui ha abituato: addirittura quindicesimo tempo di manche e USA fuori dal podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mikaela Shiffrin e la “pesadilla olimpica”: la stampa spagnola infierisce dopo la combinata

Mikaela Shiffrin ottiene la sua settantesima vittoria in slalom, consolidando la leadership americana a Flachau.

