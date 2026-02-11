Migrazioni e diritti | CDM approva schema legge per il Patto UE e direttiva antidiscriminazione 2024 1499

Questa mattina a Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo schema di legge che riguarda il Patto UE sulla migrazione e l’asilo, firmato lo scorso anno. La proposta mira a mettere nero su bianco le norme europee sui diritti dei migranti e a rafforzare le misure antidiscriminatorie. Ora la legge passerà alle commissioni parlamentari per il via libera definitivo.

Il Consiglio dei ministri, riunito oggi 11 febbraio 2026 a Palazzo Chigi, ha posto al centro del dibattito lo schema di disegno di legge per l’attuazione del Patto dell’Unione Europea sulla migrazione e l’asilo, siglato il 14 maggio 2024. Parallelamente, sono state discusse ulteriori misure in materia di immigrazione e si è proceduto all’esame preliminare di un decreto legislativo per l’attuazione della direttiva UE 20241499, che mira a garantire la parità di trattamento e la parità di accesso ai beni e servizi, indipendentemente da razza, origine etnica, religione, disabilità, età, orientamento sessuale e genere.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Migrazioni Diritti

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare un decreto legislativo per attuare la direttiva UE 20241233, che introduce una procedura unica per la richiesta di permesso di soggiorno e lavoro per cittadini di paesi terzi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Migrazioni Diritti

Argomenti discussi: Pacchetto migranti verso il Cdm di domani: le ultime novità; Paesi sicuri, l’Ue vira a destra e sui Cpr è guerra ai medici; Blocco navale e trasferimenti in Paesi terzi: il ddl immigrazione arriva in Cdm.

Le migrazioni tra numeri, falsi miti e dirittiDa troppi anni, il tema della migrazione si è spostato su un piano di polarizzazione delle posizioni, che trascura le analisi delle cause e la ricerca di soluzioni comuni, tornando alla ribalta del ... savethechildren.it

Guerre, migrazioni e diritti umani: i vescovi di Beirut al Consiglio dei Giovani del MediterraneoGuerre, migrazioni, sfruttamento, tratta di esseri umani: sono solo alcuni degli argomenti toccati da mons. Cesar Essayan, vicario apostolico dei latini di Beirut, e mons. Jules Boutros, vescovo ... agensir.it

Save the date | Evento finale SCUDI Il progetto europeo SCUDI – Scuola di Diritti Umani arriva al suo evento conclusivo. Un momento per raccontare i risultati raggiunti, guardare al futuro e aprire il confronto su diritti umani e migrazioni, insieme a voci imp - facebook.com facebook