Questa mattina il governo prepara un nuovo decreto sulla gestione dei migranti. Dopo il risultato ottenuto a livello europeo sui “paesi sicuri”, si pensa a nuove misure per il controllo dei confini, tra cui il blocco navale. La decisione ha scatenato reazioni contrastanti: dalla sinistra che critica, alle ONG e ai preti che si oppongono all’idea di un’accoglienza ridimensionata. Il decreto dovrebbe essere approvato in Consiglio dei ministri nelle prossime ore.

Oggi sui migranti, dopo il successo incassato dall’Italia in sede europea sui “paesi sicuri”, dovrebbe arrivare in Cdm un decreto sicurezza sul fronte del controllo dei confini con alcune novità importanti, a cominciare dal blocco navale. Ma la “rivolta” delle Ong e dei politici di sinistra, di fronte a quella svolta che consente di applicare il “modello Italia” sulle espulsioni, a cominciare dagli hub in Albania, è già furente. Migranti: Ong, preti e sinistra in rivolta. Già ieri, trentanove Ong avevano pubblicato in mattinata un appello al parlamento europeo affinché respingesse la proposta di un elenco dei “cosiddetti paesi di origine sicuri” e, in particolare, ne escludesse la Tunisia che, sottolineano le organizzazioni di ricerca e soccorso, “non è un luogo sicuro”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Migranti, la svolta “made in Italy” sulle espulsioni scatena la sinistra, i preti accogli-tutti e le Ong

Approfondimenti su Migranti Italia

Ultime notizie su Migranti Italia

