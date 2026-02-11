Migrante suicida nel Cpr ai familiari provvisionali per oltre 350mila euro

Il tribunale di Torino ha condannato a un anno di carcere Annalisa Spataro, ex direttrice del centro di permanenza per i rimpatri. La sentenza arriva dopo il suicidio di un migrante nel centro, e i familiari dell’uomo riceveranno oltre 350 mila euro di provvisionale. La vicenda ha riacceso il dibattito sulle condizioni delle strutture e sulla responsabilità delle autorità.

Il 23 maggio 2021 un giovane immigrato dalla Guinea, Moussa Balde, si tolse la vita impiccandosi all’interno del Cpr di Torino dove era stato portato. Oggi, per la sua morte, il tribunale del capoluogo piemontese ha condannato a un anno di reclusione (con la condizionale) Annalisa Spataro, all’epoca direttrice del centro per conto di Gepsa, la società di gestione. È stato assolto invece Fulvio Pitanti, responsabile sanitario della struttura. Per l’accusa le condizioni di vulnerabilità psichica di Balde non furono valutate correttamente. I familiari del giovane, costituiti parte civile con l’avvocato Gianluca Vitale, hanno ottenuto provvisionali per oltre 350mila euro complessivi, che per effetto della sentenza dovranno versare, in solido fra loro, Spataro e Gepsa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Migrante suicida nel Cpr, ai familiari provvisionali per oltre 350mila euro Approfondimenti su Torino CPR Dal Cpr di Milano all'Albania: irreperibile il migrante con problemi psichiatrici Assane Thiaw, 27 anni, originario del Senegal, è attualmente irreperibile dopo essere stato trattenuto al Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Milano e successivamente trasferito in Albania, presso una struttura analoga a Gjiader. L’ex vicesindaco Tino Santangelo morto suicida, il biglietto ai familiari e il silenzio sulle motivazioni del gesto La tragica scomparsa di Tino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli, ha suscitato grande interesse e riflessione. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Torino CPR Migrante suicida nel Cpr di Torino, una condannaIl 23 maggio 2021 un giovane immigrato dalla Guinea, Moussa Balde, si tolse la vita impiccandosi all'interno del Cpr di Torino dove era stato portato. Oggi, per la sua morte, il tribunale del capoluog ... ansa.it Migrante suicida nel Cpr di Torino, condannata la ex direttrice del centro. Ai familiari provvisionali per oltre 400 mila euroÈ stato assolto per non aver commesso il fatto invece Fulvio Pitanti, responsabile sanitario della struttura La ex direttrice del Cpr di corso Brunelleschi, Annalisa Spataro, è responsabile di omicidi ... torino.corriere.it 30 agosto 1970, a Roma il marchese Casati Stampa uccide la moglie e l'amante, poi si suicida #ArchivioCorriere https://goo.gl/4JYpzj - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.