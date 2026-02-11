In Italia, le aziende della zona di Villa Basilica cercano di integrare la domotica di ultima generazione nelle attività manifatturiere, sperando di risparmiare energia e mantenere i posti di lavoro. Ma la burocrazia rallenta tutto, mentre negli Stati Uniti questa tecnologia viene già adottata con più facilità. Alla fine, si rischia che questa innovazione finisca oltre oceano, lasciando indietro il nostro Paese.

VILLA BASILICA Coniugare l’attività manifatturiera con la domotica di ultima generazione. Una tecnologia che potrebbe salvare posti di lavoro e che, però, potrebbe finire negli Stati Uniti, vogliosi di applicarla, al contrario dell’Italia, dove la burocrazia la sta bloccando. E’ la storia di Pierluigi Ansaldi, imprenditore di Villa Basilica, che ha inventato questa tecnologia: "Si tratta di una cospicua opportunità industriale. E’ una mia invenzione, si chiama " Energia Domestica 4.0 ", per la quale ho già ottenuto il brevetto anche negli Stati Uniti dove sono pronti a finanziarmi l’intera operazione, pur di averla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Mia la tecnologia risparmia energia. Gli Usa la vogliono, l’Italia la snobba"

