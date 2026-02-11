Mi sposo il 25 maggio L’annuncio dolcissimo della conduttrice tv | chi è il futuro marito

La conduttrice tv ha annunciato ufficialmente il suo matrimonio. Dopo settimane di parole e ipotesi, ora è certo: si sposerà il 25 maggio. L’annuncio arriva come un sorriso, il momento di dire il fatidico sì è finalmente arrivato.

Per la conduttrice tv è arrivato il momento di pronunciare il fatidico sì. Dopo mesi in cui si parlava soltanto di un progetto, di un desiderio condiviso ma ancora sospeso, ora tutto è diventato ufficiale. La showgirl è pronta a salire sull’altare con il suo compagno e a dare forma concreta a un sogno che, fino a poco tempo fa, sembrava soltanto un’ipotesi romantica. A rivelare i dettagli è il nuovo numero del settimanale Chi, nella rubrica C’è chi dice, che ha reso note le pubblicazioni apparse in questi giorni al Comune di Roma. Un passaggio formale che non lascia spazio a dubbi: la data è stata fissata.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Durante un'intervista a Verissimo, l'attore Gabriel Garko ha annunciato di aver celebrato un matrimonio in privato.

Nathaly Caldonazzo: «Il 25 maggio mi sposo in Chiesa con Filippo». Chi è il fidanzatoNathalie Caldonazzo si sposa. Un passo che ha deciso di fare a 56 anni. C'è già una data. «Il 25 maggio del prossimo anno - ha confessato a Verissimo - A convincermi a fare il grande passo è stato un ... ilmessaggero.it

