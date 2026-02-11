Nelle prime ore di lunedì sul lungomare di San Benedetto, la Range Rover di Leonardo D’Isidori è sparita. L’imprenditore si è accorto del furto affacciandosi al balcone: l’auto, che era parcheggiata lì vicino, era già sparita. La polizia ha avviato le indagini per trovare il veicolo e identificare i responsabili.

Nelle prime ore di lunedì scorso sul lungomare di San Benedetto è stata rubata la Range Rover di proprietà del noto costruttore Leonardo D’Isidori. L’auto è dotata di Gps ma i malviventi l’hanno disattivato. "La chiamata della manomissione del sistema di allarme è arrivata alle 5,15 – racconta Leonardo D’Isidori –. Alle 6, quando mi sono alzato ed ho visto l’avviso, mi sono affacciato e la macchina non c’era più. Ora i ladri hanno imparato a staccare la batteria e l’antenna, come mi hanno raccontato alcuni amici di Pescara che si sono visti rubare altre auto simili negli ultimi giorni. Probabilmente la mia macchina è finita a Cerignola o zone limitrofe, come le altre che ogni notte spariscono lungo la fascia costiera Adriatica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Mi sono affacciato al balcone e la mia auto era già sparita"

Approfondimenti su San Benedetto Rubrica

Aida Yespica ha raccontato di essere stata svegliata dalla sorella, che le ha comunicato dell’arresto di Maduro da parte degli Stati Uniti.

Giovanni Minoli si apre raccontando esperienze di vita e riflessioni sul mondo dello spettacolo e della televisione, tra ricordi personali e aneddoti significativi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

VITA REALE: FIGLIACHIARA CADE E SI SLOGA LA CAVIGLIA E ANDIAMO IN OSPEDALE!

Ultime notizie su San Benedetto Rubrica

Argomenti discussi: Mi sono affacciato al balcone e la mia auto era già sparita; DoorBird presenta all’ISE i primi videocitofoni IP al mondo con tecnologia 5G integrata; La morte di Zoe Trinchero e la caccia all’uomo: Io vittima dei pregiudizi della gente: erano 50; Incidente a Rialto, i gondolieri: Impossibile bloccare la circolazione, serve il 'cavetto salvavita'.

E’ molto presto e come ogni mattina mi sono affacciato al balcone da dove vedo i tetti di Fiesole e ho detto la mia solita preghiera. E’ un periodo di cambiamento lavorativo, sono entrato in un gruppo stilisti a livello mondiale di Davines, la mia creatività mi aiuta - facebook.com facebook