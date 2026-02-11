Mi arrivavano foto orribili la testimonianza di uno studente sopravvissuto alla strage in Canada
Uno studente della scuola di Tumbler Ridge, in British Columbia, racconta cosa ha vissuto durante la sparatoria che ha fatto diversi morti.
Parla uno studente della scuola di Tumbler Ridge, nella British Columbia canadese, dove si è verificata una sparatoria con diversi morti: "Non pensavo stesse accadendo qualcosa di grave, poi ho iniziato a ricevere foto orribili della strage".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Tumbler Ridge
“Stavo seguendo una lezione di meccanica quando ho ricevuto foto orribili”, la testimonianza di uno studente sopravvissuto in Canada
Uno studente della scuola di Tumbler Ridge, in Canada, ha raccontato di aver ricevuto foto terribili mentre seguiva una lezione di meccanica.
“Cose orribili”. Strage di Capodanno, il giovane calciatore sopravvissuto racconta cosa ha visto quella notte. Terribile
Durante i festeggiamenti di Capodanno 2026, il incendio nel disco bar Le Constellation di Crans-Montana ha causato numerose vittime.
Canada, sparatoria a scuola: l'omicida si uccide, ma prima fa 9 morti e 27 feriti. L'allerta: «Attenti a una donna coi capelli castani» Il primo ministro canadese Mark Carney si è dichiarato «devastato» dalla «terribile sparatoria». La testimonianza di uno studente: - facebook.com facebook
Le notizie che arrivano da Tumbler Ridge lasciano senza parole. Di fronte a una violenza così dolorosa, ci stringiamo al Canada con rispetto e commozione. Il mio pensiero va alle vittime, alle famiglie colpite, alla comunità scolastica. x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.