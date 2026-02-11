Mi arrivavano foto orribili la testimonianza di uno studente sopravvissuto alla strage in Canada

Uno studente della scuola di Tumbler Ridge, in British Columbia, racconta cosa ha vissuto durante la sparatoria che ha fatto diversi morti.

Parla uno studente della scuola di Tumbler Ridge, nella British Columbia canadese, dove si è verificata una sparatoria con diversi morti: "Non pensavo stesse accadendo qualcosa di grave, poi ho iniziato a ricevere foto orribili della strage".🔗 Leggi su Fanpage.it

Uno studente della scuola di Tumbler Ridge, in Canada, ha raccontato di aver ricevuto foto terribili mentre seguiva una lezione di meccanica.

Canada, sparatoria a scuola: l'omicida si uccide, ma prima fa 9 morti e 27 feriti. L'allerta: «Attenti a una donna coi capelli castani» Il primo ministro canadese Mark Carney si è dichiarato «devastato» dalla «terribile sparatoria». La testimonianza di uno studente: - facebook.com facebook

Le notizie che arrivano da Tumbler Ridge lasciano senza parole. Di fronte a una violenza così dolorosa, ci stringiamo al Canada con rispetto e commozione. Il mio pensiero va alle vittime, alle famiglie colpite, alla comunità scolastica. x.com