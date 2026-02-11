Meteo il maltempo insiste | nel weekend l' ennesima perturbazione

Il maltempo non dà tregua. Nella notte è arrivata un’ennesima perturbazione che continuerà a portare pioggia e vento su molte zone d’Italia. Oggi le piogge si intensificheranno, soprattutto al Sud e sulle regioni tirreniche. Le condizioni meteo restano difficili anche nel weekend, con temporali e piogge frequenti.

"L'ennesima perturbazione, giunta nella notte, rinnoverà nel corso di oggi il maltempo su gran parte dello Stivale, con fenomeni a tratti intensi sulle regioni tirreniche, specie meridionali". Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni, che spiega: "Nella giornata di giovedì il.

