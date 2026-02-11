Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio le previsioni meteo della Protezione civile della Regione Umbria indicano tempo stabile e senza particolari piogge. Le temperature si manterranno nella norma, con cieli in gran parte sereni o poco nuvolosi. Le previsioni sono state aggiornate al 10 febbraio e forniscono un quadro chiaro delle condizioni atmosferiche in questi giorni.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 10 febbraio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “correnti nord-occidentali atlantiche, cariche di.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

